欧股业绩：家乐福上半年获利成长，欧洲及巴西业务表现良好

路透巴黎7月31日 - 全球第二大零售业者家乐福 周五公布的上半年度营业利润优于预期，受欧洲业务回升及巴西业务活络带动。

这有助于抵销法国及中国获利能力下滑的情形；在法国方面，该公司正与刚收购的Dia门市进行整合，还得面临零售场所扩容导致的税负增加、将购物中心租金收入转移给旗下事业Carmila等压力；在中国方面则是持续受困于消费放缓。

家乐福有73%的营收来自欧洲，该公司正追求全球性的复苏，作法为将焦点放在降价及缩减成本，并拓展中小型的便利商店，在此同时改装核心传统超大型商店网络。

这家欧洲最大零售商称，在固定汇率下，上半年经常性营业利润升2.6%至7.26亿欧元(7.94亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均估计的7.11亿。

家乐福财务主管Pierre-Jean Sivignon本月稍早表示，市场平均预期2015年息税前利润(EBIT)介于25.1-25.3亿欧元，是合理的看法。他周五重申了上述看法。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)