欧股业绩：家乐福上半年获利成长，欧洲及巴西业务表现良好

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透巴黎7月31日 - 全球第二大零售业者家乐福 周五公布的上半年度营业利润优于预期，受欧洲业务回升及巴西业务活络带动。
这有助于抵销法国及中国获利能力下滑的情形；在法国方面，该公司正与刚收购的Dia门市进行整合，还得面临零售场所扩容导致的税负增加、将购物中心租金收入转移给旗下事业Carmila等压力；在中国方面则是持续受困于消费放缓。
家乐福有73%的营收来自欧洲，该公司正追求全球性的复苏，作法为将焦点放在降价及缩减成本，并拓展中小型的便利商店，在此同时改装核心传统超大型商店网络。
这家欧洲最大零售商称，在固定汇率下，上半年经常性营业利润升2.6%至7.26亿欧元(7.94亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均估计的7.11亿。
家乐福财务主管Pierre-Jean Sivignon本月稍早表示，市场平均预期2015年息税前利润(EBIT)介于25.1-25.3亿欧元，是合理的看法。他周五重申了上述看法。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。