《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月27日-7月31日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --本周人民币兑美元继续延续窄幅横盘整理走势，中间价亦持平。上周国务院发文将适时扩大人民币波幅引发的贬值预期继续笼罩汇市，具体则体现在离岸CNH以及衍生品市场；当然国际美元震荡也成为本周离岸CNH波动的一大因素；在岸人民币则重新钉住美元，意欲通过时间来化解贬值预期，短期内料延续直线走势。

恰恰因为在岸人民币波幅狭窄，贬值预期带来的购汇需求加上套利购汇，以及成交排名需求带来倒量，让本周累计成交维持在千亿美元水平，而7月成交量也创年内次高水平。

公开市场操作: --中国央行公开市场本周逆回购操作规模续增，实现连续第二周净投放；缴税等扰动因素弱化后，本周资金面重回相对宽裕状态，但股市二次探底再度引发市场情绪波动，央行继续加力逆回购以表明维稳态度。

分析人士指出，近期公布的经济数据好坏不一，经济重回复苏轨道的不确定性仍在，货币政策还将相机而动；而股市信心依旧不稳固，维护金融稳定亦是下半年政策关注重点。

债市: --中国银行间债市当周震荡为主。打新和货币型基金等闲置资金买入信用债利好现券，股市波动也成为影响短期走势的因素之一。周五的专项金融债消息虽然推升收益率，但也吸引主动性买盘出现从而抑制升势。若无进一步消息，现券很有可能继续盘整。

票据: --中国票据市场当周转贴利率下行，国有银行承兑足月(六个月)票据最低成交跌至3.50%附近。交易员称，或因信贷投放不足，月末临近各行票据额度仍较为宽裕，大行在电票市场上有一定买入；不过因资金价格较平稳，票据利率下探动力有限。

股市: --当周沪综指 本周累计下跌11.1%，7月累计重挫14.3%，创近六年最大单月跌幅。周一沪综指大幅收跌8.48%，技术面连续破位。周三在国企股领涨之下沪指大力反弹逾3%，但周四、周五再度缩量下跌，周五沪综指收报3,663.73点，跌42.04点或1.13%。当前市场信心严重缺失，观望情绪浓厚，成交额明显缩小，预计大盘短线维持弱势整理格局。