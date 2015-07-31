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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:34 BJT

韩国金融市场：韩股抹去跌幅转而收高，韩元下滑

据初步数据显示，外资在韩国股市买超1,628.6亿韩元，不过当月累计卖超1.89万亿韩元，为2014年12月来最大卖超幅度。

韩元兑美元 收低0.1%，报1,170.0。韩元当月累计下滑4.7%，为2011年9月来最大跌幅。本周累计跌0.2%。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 白云/郑茵)

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