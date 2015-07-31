台湾股市：收涨惟月线连三月收黑，下周大盘指数料续在底部盘整

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月31日 - 台湾股市周五平盘震荡后微幅收涨，惟周线收跌1.17%、月线重挫7.05%。分析师表示，随着外资转为买超及权值股持稳，近日大盘指数暂持在8,600点上方，但周线已连两周收跌、月线已连三月收黑，就技术线型来看，短线指数虽见止稳，下周指数料续在底部盘整，但中长线后市并不乐观。
大盘加权股价指数 收涨0.16%报8,665.34点。今日成交初值 为858.99亿台币，上交易日修正后为885.91亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，本周电子业投资人说明会释出未来展望仍是负面多于正面，反应第三季电子业旺季不旺的利空，加以盘前公布台湾第二季GDP成长率明显逊于预期，令大盘指数仍在底部区徘徊，下周料指数主交投落在8,500-8,750点。
〞月线连三黑就隐含是长空确立，就是未来6-12个月偏空。〞他说。
此外，兆丰投顾一不愿具名分析师表示，短线台股修正幅度已大，对利空稍有钝化，短线大盘指数可望持稳，中线后市则仍待观望，下周关注可成 投资人说明会展望，将攸关苹果供应链表现，下周指数料在8,500-8,750点间盘整。
台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。
本地时间14:19，亚洲股市涨多跌少，其中香港恒生指数 涨0.28%、中国沪综指 跌0.87%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则涨0.4%。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。