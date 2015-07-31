台湾股市：收涨惟月线连三月收黑，下周大盘指数料续在底部盘整

路透台北7月31日 - 台湾股市周五平盘震荡后微幅收涨，惟周线收跌1.17%、月线重挫7.05%。分析师表示，随着外资转为买超及权值股持稳，近日大盘指数暂持在8,600点上方，但周线已连两周收跌、月线已连三月收黑，就技术线型来看，短线指数虽见止稳，下周指数料续在底部盘整，但中长线后市并不乐观。

大盘加权股价指数 收涨0.16%报8,665.34点。今日成交初值 为858.99亿台币，上交易日修正后为885.91亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，本周电子业投资人说明会释出未来展望仍是负面多于正面，反应第三季电子业旺季不旺的利空，加以盘前公布台湾第二季GDP成长率明显逊于预期，令大盘指数仍在底部区徘徊，下周料指数主交投落在8,500-8,750点。

〞月线连三黑就隐含是长空确立，就是未来6-12个月偏空。〞他说。

此外，兆丰投顾一不愿具名分析师表示，短线台股修正幅度已大，对利空稍有钝化，短线大盘指数可望持稳，中线后市则仍待观望，下周关注可成 投资人说明会展望，将攸关苹果供应链表现，下周指数料在8,500-8,750点间盘整。

台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。