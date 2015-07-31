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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:39 BJT

日本股市：日经指数收高，强劲财报及中国股市动荡减轻提振人气

路透东京7月31日 - 日本股市日经指数周五在震荡交投中小幅收高，强劲的企业季度业绩鼓舞了投资者，而中国股市波幅减小也安抚了投资者。

日经指数 涨0.3%，报20,585.24点，此前在平盘水准上下波动。该指数本周累计涨0.2%，7月累计涨1.7%。

东证股价指数 周五涨0.8%，报1,659.52点。JPX日经400指数 涨0.7%，至14,961.66点。(完)

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