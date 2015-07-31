日本股市：日经指数收高，强劲财报及中国股市动荡减轻提振人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月31日 - 日本股市日经指数周五在震荡交投中小幅收高，强劲的企业季度业绩鼓舞了投资者，而中国股市波幅减小也安抚了投资者。
日经指数 涨0.3%，报20,585.24点，此前在平盘水准上下波动。该指数本周累计涨0.2%，7月累计涨1.7%。
东证股价指数 周五涨0.8%，报1,659.52点。JPX日经400指数 涨0.7%，至14,961.66点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。