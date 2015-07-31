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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:47 BJT

《汇市简讯》日本央行总裁认为日圆汇价走弱仍利大于弊--路透

0614 GMT

* 路透报导暗示日本央行总裁无意阻止日圆走弱

* 只要速度温和，日本央行可接受日圆进一步走弱

* 鉴于黑田东彦曾提及实质有效汇率，应对上述看法持保留态度

* 据一些市场参与者指出，许多央行政策委员认为日圆疲弱程度已经足够

* 日圆兑美元在120的弱势水平，日本公司已经收获利益

* 美联储加息或造成日圆进一步下滑，但没有必要加速跌势。(完)

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