《汇市简讯》日本央行总裁认为日圆汇价走弱仍利大于弊--路透

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0614 GMT
* 路透报导暗示日本央行总裁无意阻止日圆走弱
* 只要速度温和，日本央行可接受日圆进一步走弱
* 鉴于黑田东彦曾提及实质有效汇率，应对上述看法持保留态度
* 据一些市场参与者指出，许多央行政策委员认为日圆疲弱程度已经足够
* 日圆兑美元在120的弱势水平，日本公司已经收获利益
* 美联储加息或造成日圆进一步下滑，但没有必要加速跌势。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。