全球金市：黄金跌势料持续至第六周，时长创1999年以来之最

0623 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,084.80美元。金价本周累计已跌逾1%；7月累计下跌了7.4%，为2013年6月来最大。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。

这支持了美联储最早将在9月升息的观点，美元因此获提振，黄金再次受损。

美联储本周会议上得出结论，美国经济正在“温和扩张”。美国的升息前景令没有利息收益的黄金顿显失色。

美国8月期金 下滑0.3%，报每盎司1,084.70美元。

据几位美联储前官员的看法，以及美联储最近几次在政策转变期的会议声明，可以看出其未必非要看到经济面临的风险达到平衡才会在9月升息。

其他贵金属方面，现货铂金 和现货钯金 略下滑，距离多年低点不远。现货银 持平。(完)

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