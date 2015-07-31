全球金市：黄金跌势料持续至第六周，时长创1999年以来之最

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0623 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,084.80美元。金价本周累计已跌逾1%；7月累计下跌了7.4%，为2013年6月来最大。
美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。
这支持了美联储最早将在9月升息的观点，美元因此获提振，黄金再次受损。
美联储本周会议上得出结论，美国经济正在“温和扩张”。美国的升息前景令没有利息收益的黄金顿显失色。
美国8月期金 下滑0.3%，报每盎司1,084.70美元。
据几位美联储前官员的看法，以及美联储最近几次在政策转变期的会议声明，可以看出其未必非要看到经济面临的风险达到平衡才会在9月升息。
其他贵金属方面，现货铂金 和现货钯金 略下滑，距离多年低点不远。现货银 持平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 白云/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。