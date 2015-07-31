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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:46 BJT

日股业绩：夏普第一季营业亏损大于预期，退出美洲电视机市场

路透东京7月31日 - 日本夏普 周五公布季度营业亏损大于预期，并称正退出美洲电视机业务，希望能藉此拯救财务状况；该公司5月接受了银行主导的纾困。

该公司表示，将会出售墨西哥的电视机生产工厂，并将其电视机品牌Aquos在美洲市场的使用许可授权给中国海信，正式退出此区域的电视机市场。夏普称，尚无法判定这宗出售的财务影响。

夏普4-6月当季录得288亿日圆(2.32亿美元)亏损，上年同期为获利47亿日圆；路透调查14位分析师平均预估为亏损212亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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