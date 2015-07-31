日股业绩：夏普第一季营业亏损大于预期，退出美洲电视机市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月31日 - 日本夏普 周五公布季度营业亏损大于预期，并称正退出美洲电视机业务，希望能藉此拯救财务状况；该公司5月接受了银行主导的纾困。
该公司表示，将会出售墨西哥的电视机生产工厂，并将其电视机品牌Aquos在美洲市场的使用许可授权给中国海信，正式退出此区域的电视机市场。夏普称，尚无法判定这宗出售的财务影响。
夏普4-6月当季录得288亿日圆(2.32亿美元)亏损，上年同期为获利47亿日圆；路透调查14位分析师平均预估为亏损212亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。