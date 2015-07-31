台湾债市：五及10年券殖利率双创逾两年收盘新低，因GDP不如预期

* 五年券收创逾26个月新低，市场料下周有机会测0.90%

* 10年券收创逾两年新低，短线有机会往1.41%靠拢

* 市场资金多、经济基本面不佳，及筹码稳定有利多方

路透台北7月31日 - 台湾五年和10年公债殖利率周五双创逾两年收盘新低。交易员表示，因主计总处公布的第二季经济成长率远低于市场预期，引爆买盘涌入。

他们指出，继出口不好、景气对策信号降为代表景气衰退的蓝灯后，今天公布出来的第二季GDP成长率又让市场跌破眼镜，多头趁势强攻，殖利率跳水。

〞GDP不好给市场很大的惊吓，但殖利率再往下停利卖压就会出来。〞一证券商交易员说。

台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。

外商银行交易员亦称，因第二季GDP成长远较市场预估低许多，使市场原认为10年券在1.45%的支撑点瞬间掼破，料在跌破前波低点后，短线有机会往下测1.41%。

交易员并预期，五年公债殖利率下周有机会测0.90%整数关卡，惟若续跌，停利卖压将出笼。

五年公债104/9 殖利率收创逾26个月新低，此前收盘低位为2013年5月17日的0.9126%；10年券104/5殖利率 亦以日低位1.4423%作收，创逾两年新低，前低为2013年7月24日的1.4270%。

交易员预估，下周10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.410-1.470%；五年公债104/9殖利率则暂看0.900-0.950%。

美国公债价格周四表现不一，收益率曲线趋平，此前美国公布了强劲的经济成长数据，带动较长期公债上涨，短债价格则保持稳定，因对美国9月升息的预期增强。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -3.38 0.9232% *0.9225-0.9410% 108.00 10 104/5 -3.12 1.4423% *1.4423-1.4605% 94.00

注*：表该券殖利率发行以来新低。

本/下周全球重要经济事件和数据包括：

7/31(五)：美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率决定。

8/3(一)：日本7月日经制造业采购经理人指数(PMI)；财新中国7月制造业PMI终值；瑞士、意、法、德、欧元区和英国7月制造业PMI；美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月ISM制造业指数。

8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价、Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值；印度央行举行货币政策会议。

8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。

8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会议(至8月7日)。

8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。

8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。

8/9(日)：中国7月PPI和CPI。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4423

5 104/9 0.9232

3 104/1 0.6600