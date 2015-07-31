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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 15:23 BJT

日本债市：大多持稳，超长期公债小幅上扬

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.095% +0.0 0.095%

10年期公债 0.410% +0.0 0.410%

20年期公债 1.160% -0.5 1.165%

30年期公债 1.405% -1.0 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.55 +0.06 147.49

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/孙国玉; 审校 艾茂林/蔡美珍)

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