《汇市简讯》英镑/美元：寻找逢低做多的机会

路透7月31日 - 0710 GMT * 由于周三在1.5701前方又一次失利，前景变得复杂 * 1.5701是1.5930-1.5330跌势的61.8%回档位 * 一目均衡云依旧较厚，在1.5372-1.5643区间 * 整体上仍稍稍偏向上行 * 在1.5530处寻求做多，该价格刚好在周二低点1.5528上方 * 图表：link.reuters.com/wep35w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 张明钧)