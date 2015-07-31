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市场报道 | 2015年 7月 31日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：寻找逢低做多的机会

路透7月31日 - 0710 GMT
    
    * 由于周三在1.5701前方又一次失利，前景变得复杂
    * 1.5701是1.5930-1.5330跌势的61.8%回档位
    * 一目均衡云依旧较厚，在1.5372-1.5643区间
    * 整体上仍稍稍偏向上行
    * 在1.5530处寻求做多，该价格刚好在周二低点1.5528上方
    * 图表：link.reuters.com/wep35w(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 张明钧)

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