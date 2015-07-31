澳洲个股：澳新银行解雇一名遭到利率操控调查的员工

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼7月31日 - 澳新(澳盛/ANZ)银行集团 周五表示，已经解雇一名遭监管机构调查是否涉入操控指标银行间利率的员工。
澳新银行称，该名员工是在11月被解雇，此为“预防性措施”。
在澳洲证券及投资监察委员会就所有澳洲银行业者可能操纵利率进行检视之后，澳新银行便将七名员工停职。
澳新银行称，“这个纪律行动与不当的电子沟通有关，而并非与市场交易行为有关。”
“其他员工相关调查有的已经完成，有的还在进行中。”
伦敦银行间拆放款利率(Libor)等银行间利率是房贷、信用卡及其他金融产品的定价指标，相关金融产品交易总值数以万亿(兆)美元计。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。