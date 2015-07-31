澳洲个股：澳新银行解雇一名遭到利率操控调查的员工

路透悉尼7月31日 - 澳新(澳盛/ANZ)银行集团 周五表示，已经解雇一名遭监管机构调查是否涉入操控指标银行间利率的员工。

澳新银行称，该名员工是在11月被解雇，此为“预防性措施”。

在澳洲证券及投资监察委员会就所有澳洲银行业者可能操纵利率进行检视之后，澳新银行便将七名员工停职。

澳新银行称，“这个纪律行动与不当的电子沟通有关，而并非与市场交易行为有关。”

“其他员工相关调查有的已经完成，有的还在进行中。”

伦敦银行间拆放款利率(Libor)等银行间利率是房贷、信用卡及其他金融产品的定价指标，相关金融产品交易总值数以万亿(兆)美元计。(完)