金属期市：伦铜7月跌幅恐深达近9%，因需求减少

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“去年年初时，一般认为铝及锌等金属受到成本曲线的良好支撑，而铜价则远高于成本，如今铜价仍是如此。但现在大家体认到，由于石油及大宗商品货币下跌，成本底线已经远远更低，”法国兴业分析师Mark Keenan称。
“你不太可能在这些水平见到供应缩减，因为矿商现在日子过得还很好。”
0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%，至每吨5,252.50美元，上日跌1.3%。LME铜价7月累计跌幅近9%，为1月以来最大跌幅，也是2012年以来第二大跌幅纪录。
沪铜 跌1.1%，至每吨38,250元人民币(6,161美元)。
赞比亚一位行业高级官员周四称，该国Copperbelt Energy从午夜起将对所服务矿场的供电减少30%。该国供电下调措施已经影响到了加拿大First Quantum Minerals 和Barrick Gold 当地矿场的生产活动。
LME期锡 本月迄今累涨16%，因供应前景吃紧。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 蔡美珍)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。