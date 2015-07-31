金属期市：伦铜7月跌幅恐深达近9%，因需求减少

“去年年初时，一般认为铝及锌等金属受到成本曲线的良好支撑，而铜价则远高于成本，如今铜价仍是如此。但现在大家体认到，由于石油及大宗商品货币下跌，成本底线已经远远更低，”法国兴业分析师Mark Keenan称。

“你不太可能在这些水平见到供应缩减，因为矿商现在日子过得还很好。”

0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%，至每吨5,252.50美元，上日跌1.3%。LME铜价7月累计跌幅近9%，为1月以来最大跌幅，也是2012年以来第二大跌幅纪录。

沪铜 跌1.1%，至每吨38,250元人民币(6,161美元)。

赞比亚一位行业高级官员周四称，该国Copperbelt Energy从午夜起将对所服务矿场的供电减少30%。该国供电下调措施已经影响到了加拿大First Quantum Minerals 和Barrick Gold 当地矿场的生产活动。

LME期锡 本月迄今累涨16%，因供应前景吃紧。(完)

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