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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 15:49 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,631亿韩元

路透首尔7月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超1,631亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月31日 163.1 -88.4 -140.2

7月30日 -79.8 93.3 -25.2

7月29日 2.0 -34.1 3.1

7月28日 -130.5 207.1 -87.5

7月27日 1.1 36.0 -71.3

7月24日 -258.6 -148.8 383.3

7月23日 -189.2 5.9 171.7

7月22日 -377.0 -28.7 422.9

7月21日 -127.1 38.5 93.5

7月20日 -22.2 -102.4 130.3

7月17日 -72.2 -292.9 357.5

7月16日 182.0 98.8 -42.3

7月15日 235.8 -295.2 60.9

7月14日 -35.6 -121.3 168.2

7月13日 6.0 -10.5 27.3

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本月以来 -1,794.4 -901.5 2,875.4

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今年以来 6,728.4 -9,800.6 3,126.7

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*注：7月30日为修正后数据

(完)

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