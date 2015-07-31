香港经济：6月整体访港旅客按年减2.9%，短途旅客降幅显着--旅发局

路透香港7月31日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，6月份整体访港旅客按年下跌2.9%，其中主要客源--中国大陆旅客减幅1.8%，短途旅客更骤降9.3%，其中以南韩旅客跌幅最为显着。

6月份整体访港旅客为436.1万，比5月份的475.6万低8.3%；其中内地旅客占76.4%为333.3万，按月减少8%。月内短途旅客跌幅显着，当中以南韩为甚，按年跌28.3%，按月跌幅更达41%，由5月的11.66万大减至6.9万。

南韩早前爆发中东呼吸综合征（MERS）疫情，香港政府上月9日更对当地发出红色外游警示，旅游业议会并宣布取消所有韩国旅行团。但随着疫情受控，香港政府表示最快下月初可考虑取消对南韩的红色外游警示，旅游业议会称将准备届时复办南韩团。

综合上半年整体访港旅客同比仅升2.8%，至2,932.7万；其中内地旅客升4.7%，为2,284.6万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少4.4%及1.2%。

访港旅客下跌对本地零售业带来一定的冲击。政府今天公布的6月份零售业总销货值按年下跌0.4%，连续四个月下滑；其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值跌幅最为显着，同比下跌10.4%。上半年零售总销货值按年则跌1.6%，食品、耐用品等以本地居民为主的消费增长，被奢侈品消费减少所抵销，珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售值按年下滑15.9%。（完）

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