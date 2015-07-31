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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 16:34 BJT

《全球汇市》美元保持强势，受对美国将在9月升息的预期支撑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0939 1.0931 0.07 -9.57 1.2097

美元/日圆 124.21 124.14 0.06 3.98 119.68

欧元/日圆 135.84 135.68 0.12 -6.45 144.77

美元/瑞郎 0.9638 0.9690 -0.54 -3.05 0.9941

英镑/美元 1.5564 1.5599 -0.22 -0.06 1.5573

美元/加元 1.3031 1.2999 0.25 12.16 1.1618

澳元/美元 0.7272 0.7290 -0.25 -10.97 0.8168

新西兰元/美元 0.6546 0.6595 -0.74 -16.04 0.7797

欧元/瑞郎 1.0544 1.0592 -0.45 -12.32 1.2026

欧元/英镑 0.7019 0.7006 0.19 -9.49 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4270 9.4263 0.01 0.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.1889 8.1685 0.25 9.59 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/王洋/李春喜；审校 于春红/蔡美珍)

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