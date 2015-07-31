《全球汇市》美元保持强势，受对美国将在9月升息的预期支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0939 1.0931 0.07 -9.57 1.2097
美元/日圆 124.21 124.14 0.06 3.98 119.68
欧元/日圆 135.84 135.68 0.12 -6.45 144.77
美元/瑞郎 0.9638 0.9690 -0.54 -3.05 0.9941
英镑/美元 1.5564 1.5599 -0.22 -0.06 1.5573
美元/加元 1.3031 1.2999 0.25 12.16 1.1618
澳元/美元 0.7272 0.7290 -0.25 -10.97 0.8168
新西兰元/美元 0.6546 0.6595 -0.74 -16.04 0.7797
欧元/瑞郎 1.0544 1.0592 -0.45 -12.32 1.2026
欧元/英镑 0.7019 0.7006 0.19 -9.49 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4270 9.4263 0.01 0.19 9.4688
美元/挪威克朗 8.1889 8.1685 0.25 9.59 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/王洋/李春喜；审校 于春红/蔡美珍)
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