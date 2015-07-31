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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 16:50 BJT

路透基点：杭州嘉腾房地产签署11亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国民营企业杭州嘉腾房地产开发有限公司已与四家银行签署一笔11亿元人民币(1.77亿美元)的三年期定期贷款。

中国农业银行和中信银行担任牵头行兼簿记行，其他两家银行在一般银团阶段加入联贷。

一位消息人士称，这笔贷款支付6.3%的固定利率。

贷款资金将用于支持杭州市的一个房地产项目建设。

土地和该项目作为这笔贷款的担保。

贷款额度分配情况如下：中信银行承贷3亿元人民币，中国农业银行承贷2亿元人民币，中国建设银行承贷4亿元人民币，中国银行承贷2亿元人民币。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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