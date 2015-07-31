《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，强劲财报及中国股市动荡减轻提振人气

日本股市日经指数周五在震荡交投中小幅收高，强劲的企业季度业绩鼓舞了投资者，而中国股市波幅减小也安抚了投资者。日经指数涨0.3%，报20,585.24点，此前在平盘水准上下波动。该指数本周累计涨0.2%，7月累计涨1.7%。东证股价指数涨0.8%，报1,659.52点。

--中国股市：沪综指缩量收跌1.1%，权重股走势低迷大盘反弹乏力

中国股市沪综指缩量收跌1.1%。分析师指出，沪综指今日小幅低开，盘中反复拉锯震荡，多空围绕3,700点展开争夺，虽然部分题材板块交投活跃一度拉动股指翻红，但石油、券商等权重板块走势低迷拖累大盘尾盘再度跳水，依靠银行股全力护盘才避免暴跌再现，预计短线股指仍处于偏弱势整理格局。

沪综指收报3,663.73点，跌42.04点或1.13%。本周累计下跌11.1%，7月累计重挫14.3%，创近六年最大单月跌幅。上证A股今日成交4,563.1亿元人民币，成交额创四个半月新低。沪深300指数收报3,816.70点,涨0.03%。

--香港股市：恒生指数收涨，但恒生国企指数下跌

香港指标恒生指数收盘上涨，但中国内地股市下跌拖累恒生国企指数下跌。恒生指数收高0.6%，报24,636.28点。该指数本周下跌2%左右，7月累计下跌6.1%，为2014年9月以来最大单月跌幅。恒生国企指数跌0.1%至111,31.68点。恒生国企指数本周累计跌4.7%，本月累计下挫14.3%，为2011年9月来最大下挫幅度。

--汇市：美元保持强势，受对美国将在9月升息的预期支撑

美元兑一篮子货币在一周高位附近持稳，本月有望上涨近2%，因最新的美国国内生产总值(GDP)数据支持了美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的看法。美元兑日圆上涨0.1%，报124.26，接近周四创下的七周高点124.58。对于美国将在年底前加息的观点已帮助美元指数本月上涨近2%。该指数周五报97.585。

--欧元债市：意大利公债收益率月线料创下逾两年来最大跌幅

意大利公债收益率(殖利率)料创下逾两年来最大月线跌幅，因希腊最新危机消退，且通缩幽灵再度笼罩欧元区。意大利10年期公债收益率跌1个基点，报1.83%，本月料下跌超过50个基点。其他欧元区公债收益率，包括德国基本持平。希腊10年期公债收益率下跌7个基点，报12.16%。

--国际油市：油价下跌，受OPEC秘书长暗示不会减产影响

油价下跌，因对于全球供应过剩的担忧加剧，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长暗示不会减产。布兰特原油期货逆转稍早涨幅转为下跌，恐连续第五周下挫。0839GMT，布兰特9月期货下跌0.5美元，至52.81美元。美国9月原油期货下跌0.59美元至每桶47.93美元，前一日收盘跌0.27美元。

--全球金市：黄金跌势料持续至第六周，时长创1999年以来之最

金价跌至五年半低点，本周料连续第六周下跌，跌势持续时间可能为1999年以来最长，因美国乐观的经济数据强化了近期升息的预期。黄金7月跌幅料创两年多来最大，上周的大跌进一步动摇了投资者的信心，未来预计还会下跌。0841GMT，现货金跌至每盎司1,081.35美元。金价本周累计已跌逾1%；7月累计下跌了7.4%，为2013年6月来最大。

--金属期市：伦铜7月跌幅恐深达近9%，因需求减少

伦敦期铜下跌，恐将创下1月以来最大单月跌幅，因中国需求疲弱且美元走高，交易员赶在月底及周末中国制造业数据出炉前轧平仓位。受中国夏季需求季节性减少，以及供给充足影响，伦铜7月跌幅恐将接近9%。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.18%，至每吨5,250.50美元，上日跌1.3%。LME铜价7月累计跌幅近9%，为1月以来最大跌幅，也是2012年以来第二大跌幅纪录。沪铜跌1.1%，至每吨38,250元人民币(6,161美元)。