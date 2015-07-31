欧洲汇市：英镑受月底资金流出影响下跌，但前景依旧偏多

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
英国央行已公开表示该行不必等待美联储加息。但不少人推测，该行暗中担心的是，如果英国央行率先加息，那么原本就强劲的英镑将进一步升值，这将打击出口业者并压低消费者物价水平。
英镑兑美元 跌0.2%，至1.5565美元，周三曾触及四周高位1.5691美元。
欧元兑英镑 涨0.25%，至0.7026英镑。英镑贸易加权指数 报94.0，周四曾触及一周高点94.3，略低于本月稍早触及的七年半高点94.5。
“部分月末资金外流以及获利回吐拖累了英镑。”一位驻伦敦的现汇交易商还称，“英镑兑欧元仍有逢低买盘，但部分多头头寸已被削减。”
月末资金外流是因为全球投资组合经历需要进行汇率对冲调整。
目前市场关注下周的“超级星期四”，届时将首次同时公布英国央行利率声明、通胀报告及央行会议记录。
市场预计英央行料将维持利率不变，但投票或显示其内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。