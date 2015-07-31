欧洲汇市：英镑受月底资金流出影响下跌，但前景依旧偏多

英国央行已公开表示该行不必等待美联储加息。但不少人推测，该行暗中担心的是，如果英国央行率先加息，那么原本就强劲的英镑将进一步升值，这将打击出口业者并压低消费者物价水平。

英镑兑美元 跌0.2%，至1.5565美元，周三曾触及四周高位1.5691美元。

欧元兑英镑 涨0.25%，至0.7026英镑。英镑贸易加权指数 报94.0，周四曾触及一周高点94.3，略低于本月稍早触及的七年半高点94.5。

“部分月末资金外流以及获利回吐拖累了英镑。”一位驻伦敦的现汇交易商还称，“英镑兑欧元仍有逢低买盘，但部分多头头寸已被削减。”

月末资金外流是因为全球投资组合经历需要进行汇率对冲调整。

目前市场关注下周的“超级星期四”，届时将首次同时公布英国央行利率声明、通胀报告及央行会议记录。

市场预计英央行料将维持利率不变，但投票或显示其内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价