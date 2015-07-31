离岸人民币：6月人民币在全球支付体系中排名保持第5--SWIFT

路透上海7月31日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，6月份人民币作为全球支付货币的排名保持在第五位，市场占有率则降至2.09%，略低于5月份的2.18%。其中，南非的人民币采用率上升。

SWIFT数据并显示，整体而言，采用人民币支付的金额增长9.26%，所有货币支付总金额增长14.46%。与此同时，6月南非与中国内地/香港的直接结算中31.3%采用人民币，较去年同期的10.8%大幅增长。

SWIFT数据并显示，南非的人民币付款数目过去12个月增加33%，过去两年则增加191%。

SWIFT南非业务主管Hugo Smit在公告中表示，南非使用人民币比例增加是人民币在跨境结算中得到使用的又一个好兆头。(完) (发稿 张金栋; 审校)