离岸人民币：6月人民币在全球支付体系中排名保持第5--SWIFT

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月31日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，6月份人民币作为全球支付货币的排名保持在第五位，市场占有率则降至2.09%，略低于5月份的2.18%。其中，南非的人民币采用率上升。
SWIFT数据并显示，整体而言，采用人民币支付的金额增长9.26%，所有货币支付总金额增长14.46%。与此同时，6月南非与中国内地/香港的直接结算中31.3%采用人民币，较去年同期的10.8%大幅增长。
SWIFT数据并显示，南非的人民币付款数目过去12个月增加33%，过去两年则增加191%。
SWIFT南非业务主管Hugo Smit在公告中表示，南非使用人民币比例增加是人民币在跨境结算中得到使用的又一个好兆头。(完) (发稿 张金栋; 审校)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。