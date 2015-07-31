路透基点：民生金融租赁将境内贷款规模从2亿美元提高至2.5亿美元

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司已将其三年期子弹式境内贷款的规模从最初目标2亿美元提高至2.5亿美元。

唯一牵头行兼簿记行瑞士信贷银行承贷1,000万美元。

牵头行有六家，分别是兆丰国际商业银行、永隆银行、东亚银行、永丰银行、彰化银行和华南银行。还有七家银行以主办行的身份加入联贷，另有一家以安排行身份加入。

贷款签署时间料在下周初。利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，据此计算的最高综合收益为240个基点。

此外，民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司正在境外贷款市场寻求获得2亿美元三年期子弹式定期贷款。瑞士信贷银行和玉山商业银行牵头该交易。这笔贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率加码225个基点，据此计算的最高综合收益为255个基点。