人民币综述：离岸人民币债券发行量回升，跨国机构挑起大梁--PDF版本****

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。