台湾汇市：台币带量续探四个半月新低，外资汇出及海外NDF溢价幅度扩大

* 外资汇出令台币带量续探四个半月新低 * 海外NDF一周天期美元/台币溢价幅度扩大 * 下周实质交易区间估在31.400-31.800 路透台北7月31日 - 台币兑美元 周五收跌续探四个半月新低 。交易员表示，由于美国第二季GDP 持续增长支撑国际美元续强，海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点溢价幅度扩大及外资汇出力道增温，令 台币疲弱不振，尽管月底出口商抛汇卖需仍待消化，也难挡台币实质交投趋贬靠向31.60。 他们指出，随着国际美元持坚，近期日圆及韩元走势疲软，海外NDF三个月内天期美元/台币换汇点溢价幅 度联袂提高，显示海外法人预期台币将随亚币走弱，加以今日外资净汇出量能扩大至约3亿美元，而出口商在 月底最后一个交易日抛汇意愿踊跃，带动今日台北外汇及元太外汇合计成交量跃增至18.05亿美元。 “午后外资拼命捉美元，像疯子一样。”一位大型公营行库交易员说。 展望下周美国重要经济数据较多，包括ISM制造业指数及非农就业报告等。交易员认为，若数据优于预期 将支撑国际美元持坚，巩固市场对美联储最快9月升息的预期，若表现不如预期则将拖累美元转弱。 汇银人士并提及，短线预期外资持续维持汇出步调，而下周迈入月初出口商抛汇卖盘将明显趋缓，及央行 也有意引导台币趋贬等不利台币走势因素，推估下周台币实质交投恐挑战前低31.7-31.8的压力区。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度持续扩大 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.700/31.725，上日收在31.570。 台币兑美元今日收创四个月收盘低位，前波低位为3月16日的31.712。本周收跌0.48%、本月收贬1.93%。 今日台币实质交易区间在31.410-31.598，上日交易区间在31.410-31.490。本周交易员预估，下周台币实质交 投波动区间暂看在31.400-31.800。 韩元兑美元 周五收低0.1%，报1,170.0，当月累计下滑4.7%，为2011年9月来最大跌幅；本周累 计跌0.2%。 多数新兴亚洲货币周五下滑，7月月线可能收低，因美国第二季经济增长加速，提高 对美联储可能最快9月升息的预期。 台湾股市周五微幅收扬0.16%；台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超10.93亿台币，连续 两个交易日买超共计19.50亿台币。 本周/下周国际重要经济数据和事件有： 7/31(五)：美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第 二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数 ；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率决定。 8/3(一)：日本7月日经制造业采购经理人指数(PMI)；财新中国7月制造业PMI终值；瑞士、意、法、德、 欧元区和英国7月制造业PMI；美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月ISM 制造业指数。 8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价、Markit/CIPS建 筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值；印度央行举行货币政 策会议。 8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元区和英国7月服务 业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸易收支；美国7月Markit服务业PMI 终值、ISM非制造业指数。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会议(至8月7日)。 8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国6月贸易数据；台 湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.682 31.601 31.507-31.685 31.625 12.51 8.99 元太外汇经纪公司 31.683 31.600 31.525-31.683 31.620 5.54 3.58 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.040/0.050 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.020/0.000 -0.060/-0.055 (完)