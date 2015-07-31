香港金融：金管局公布首宗违反打击洗钱管控措施案例，并作出纪律处分

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，决定对印度国家银行香港分支(SBIHK)作出纪律处分，因后者违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集相关条例。这是香港首宗案例。
金管局称，调查发现SBIHK于2012年4月至2013年11月期间违反了打击洗钱条例，包括未能在与28位公司客户建立业务关系之前执行客户尽职审查措施，未能持续监察其与客户的业务关系，未能设立及维持有效的程序以断定其客户或其客户的实益拥有人是否政治人物，以及设立为确保履行打击洗钱条例附表二第3及第5条中的指明条文的有效程序。
因此，金融管理专员决定对SBIHK采取纪律处分，包括命令SBIHK呈交一份由独立外聘顾问拟制的报告，缴付750万港元罚款以及谴责SBIHK。
《打击洗钱条例》于2012年正式生效，金管局于2014年3月成立打击清洗黑钱及金融罪行处，以加强及整合打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动方面的监管资源。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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