香港金融：金管局公布首宗违反打击洗钱管控措施案例，并作出纪律处分

金管局称，调查发现SBIHK于2012年4月至2013年11月期间违反了打击洗钱条例，包括未能在与28位公司客户建立业务关系之前执行客户尽职审查措施，未能持续监察其与客户的业务关系，未能设立及维持有效的程序以断定其客户或其客户的实益拥有人是否政治人物，以及设立为确保履行打击洗钱条例附表二第3及第5条中的指明条文的有效程序。