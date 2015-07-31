中国金融：上清所推出自贸区大宗商品现货清算业务，年内将推航运衍生品

路透上海7月31日 - 银行间市场清算所股份有限公司（简称上清所）于周五正式推出自贸区大宗商品现货清算业务，为自贸区大宗商品现货市场提供资金清算结算服务。年内上清所还将推出航运衍生产品，同时稳妥推进碳排放、有色金属、能源等大宗商品衍生品清算业务的研发。

上清所提供给路透的新闻稿并显示，首批与上清所完成对接的机构有第三方仓单公示平台以及上海有色网金属交易中心有限公司、上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司等2家自贸区大宗商品现货交易平台。中国银行、建设银行、浦发银行、光大银行等4家商业银行作为首批现货清算成员参与业务。

上清所并称，将继续对接各类符合监管要求的自贸区大宗商品现货交易平台，并逐步将服务范围扩展至上海地区乃至全国。上清所将在今年内推出中国沿海煤炭远期运费协议及人民币集装箱掉期两个航运衍生产品。

自贸区大宗商品现货清算业务的推出，是上清所服务自贸区大宗商品现货市场规范发展的创新举措，改变了中国大宗商品现货市场无序发展的现状，满足了自贸区大宗商品现货市场“交易、托管、清算、仓储”相分离的要求，有利于进一步规范现货市场前、中、后台运作架构。

经中国央行批准，上清所于7月20日推出人民币苯乙烯掉期和自贸区乙二醇进口掉期中央对手清算业务。