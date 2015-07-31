《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减122亿台币，连两周净减

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减122亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1, 171.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 7/27 504.00 505.00 +1.00 7/28 5,511.00 5,497.00 -14.00 7/29 1,466.80 1,470.80 +4.00 7/30 2,013.50 1,885.50 -128.00 7/31 802.50 817.50 +15.00 总计 10,297.80 10,175.80 -122.00 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 7/27 45.00 6.00 7/28 24.00 4.00 7/29 19.00 6.00 7/30 10.00 4.00 7/31 0.00 5.00 总计 98.00 25.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。