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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 17:27 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减122亿台币，连两周净减

路透台北7月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减122亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,
171.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2.5亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
   7/27       504.00           505.00         +1.00
   7/28     5,511.00         5,497.00        -14.00
   7/29     1,466.80         1,470.80         +4.00
   7/30     2,013.50         1,885.50       -128.00
   7/31       802.50           817.50        +15.00
 总计      10,297.80        10,175.80       -122.00
 
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   7/27                  45.00                 6.00
   7/28                  24.00                 4.00
   7/29                  19.00                 6.00
   7/30                  10.00                 4.00
   7/31                   0.00                 5.00
 总计                    98.00                25.00
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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