中国个股：海信电器及其关联方以2,288万美元收购夏普墨西哥公司

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月31日 - 中国家电大厂--青岛海信电器股份有限公司 周五公告指出，其与关联方美国海信公司联手收购日本夏普 旗下夏普墨西哥公司100%股权，总投资约2,288万美元，均以现金出资。
公告显示，海信电器以约1,121万美元收购夏普墨西哥公司49%股权，美国海信拟1,167万美元出资收购51%股权。美国海信是海信电器母公司海信集团间接拥有的全资子公司。
夏普墨西哥公司去年底净资产为9亿326万墨西哥比索（约合3亿4,532万元人民币），当年净利润为8,038万墨西哥比索（约合3,073万元人民币）。
海信电器指出，本次参与收购夏普墨西哥公司的股权，是海信推进国际化进程的重大进展，通过本次收购将有利于加强海信与夏普双方在技术、产品、市场各方面的联合和交流，将有利于海信电器国际化战略目标的实现。
日本夏普周五公布其第一季度营业亏损大于预期，并计划出售墨西哥的电视机生产工厂，并将其电视机品牌Aquos在美洲市场的使用许可授权给中国海信，从而正式退出此区域的电视机市场。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。