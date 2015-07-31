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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 17:48 BJT

离岸人民币：香港6月底人民币存款约9,929亿元，按月增2.1%--金管局

路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，截至今年6月底为止，香港人民币存款 为9,929.24亿元，按月升2.1%。

5月底香港的人民币存款为9,723.7亿元。

截至6月底，香港跨境贸易结算的人民币汇款总额为5,929.32亿元，5月底为4,925.05亿元。（完）

参看相关细节，可点选网址：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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