离岸人民币：香港6月底人民币存款约9,929亿元，按月增2.1%--金管局

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，截至今年6月底为止，香港人民币存款 为9,929.24亿元，按月升2.1%。
5月底香港的人民币存款为9,723.7亿元。
截至6月底，香港跨境贸易结算的人民币汇款总额为5,929.32亿元，5月底为4,925.05亿元。（完）
参看相关细节，可点选网址：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。