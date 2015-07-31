更新版 1-台湾货币市场：拆款利率略走高，因月底供应偏少

* 月底拆出供给不大，隔拆利率走高 * 月底没有紧俏感觉，短票利率靠向0.54% * 投信月底反而多钱，RP靠向区间低位 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 董永年 路透台北7月31日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五略微走高。资金调度人员表示，因月底供应跨月资金的 银行家数变少，不过最后一天有资金需求者也不多，使得成交量萎缩。 展望下周，他们指出，进入8月，在市场资金供应依旧相当宽松状态下，短率有微幅下调的空间。短票利 率将向0.54%靠拢，公债RP利率亦将靠向0.52%。 〞景气问题大家不敢放钱，只能往货币市场塞。〞一位大型公股银行人士说。 银行人士指出，今天公布的第二季国内生产总值(GDP)概估值创三年低位，可以显见经济景气正快速反转 ，在投资需求不振与避险需求带动下，银行间的资金恐怕只会多不会少。 台湾主计总处周五公布，第二季GDP概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前 低位为2012年第二季的年增0.42%。主计总处表示，主要系商品及服务输出远低于预测所致。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.391% 0.388% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.388-0.470% --两周拆款利率区间 0.425-0.470% 0.420-0.470% **短票利率往低端靠拢** 短票方面，票券商交易员表示，月底资金不但没有紧俏感觉，愿意以0.54%利率买票的银行也持续增加。 一大型票券商主管指出，除了特定大型金融机构外，目前短票成交利率交易区间已经来到0.54-0.545%。 这可以从集保30天自保短票次级买卖断平均成交利率自前日跌破0.55%靠向0.54%看出。 〞银行来买0.54%的愈来愈多，应该可以站稳。〞票券商交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.547%，前日为0.54 9%；上日成交量105.74亿台币，前日85.53亿台币。 台湾央行周五公布，共发行817.5亿台币定存单。较今日存单到期金额802.5亿台币，存单发行余额增15亿 。 下周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别为周一3,319.50亿、周二1,037.00亿、周三2,095 .00亿、周四1,443.20亿、周五43.00亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为935亿台币，至周日累积超额准备为6,342亿台币、加计前期1% 的超额准备7,868亿台币。 **月底没有紧缩感觉** 债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今日是月底，但丝毫没有紧缩感觉，投信、寿险与银行都多 钱。RP利率反而靠向区间低位。 展望下周，他们认为，月初仍有宝成 等企业要发放现金股利 ，因此投信与法人资 金料分配不均，不过市场仍偏向浮滥，RP利率将有缓步下调的机会。 〞资金比前两天好，反而有点小多。〞一位证券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63% ，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0 .44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)