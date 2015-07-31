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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 18:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，本月下跌近7%

一位驻东京的交易员称：“上海期胶价格走软带动TOCOM期胶价格下跌。”

上海期交所1月期胶 收跌115元，至每吨12,620元(2,032.30美元)。

该交易员称：“市场对中国股市动荡以及中国需求放缓的担忧挥之不去，因此橡胶价格下周将继续承压，8月中或跌破190元。”

尽管中国政府采取了一系列救市政策并表态要振兴经济，但中国股市周五下跌，7月创近六年来最大单月跌幅。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤140.0美分，跌2.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙国玉；审校 王洋)

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