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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 18:20 BJT

东南亚股市：多数收高，印尼股市创近16个月来最大单日涨幅

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 373.83 1.01 +0.27 -8.99 410.77

新加坡 3202.50 -47.02 -1.45 -4.83 3365.15

马来西亚 1723.14 23.22 +1.37 -2.16 1761.25

泰国 1440.12 22.63 +1.60 -3.84 1497.67

印尼 4802.53 90.04 +1.91 -8.12 5226.95

菲律宾 7550.00 39.61 +0.53 +4.42 7230.57

越南 621.06 -5.51 -0.88 +13.82 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/孙国玉；审校 艾茂林/于春红/蔡美珍)

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