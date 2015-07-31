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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 18:22 BJT

中国金属：保税铜库存升水涨至四个月高位

路透香港7月31日 - 中国现货铜价格走稳，激励进口商将保税铜库存卖往国内市场，推动升水涨至四个月高点，但贸易商表示，中国经济降温可能令进一步涨势受限。

铜价本周在伦敦金属交易所(LME) 及中国市场CU-1-CCNMM 触及六年低点，因受最大铜消费国--中国经济成长放缓疑虑冲击。

贸易商表示，铜价下跌促使一些中国生产商限制现货销售，推升了中国国内现货铜价格，拉大国内价格高于进口铜的差距。

中国一大型铜产商的高层主管指出，对许多生产商而言，现货铜价格目前低于生产成本。周五现货铜CU-1-CCNMM约为每吨39,000元人民币。

本周多数时间，上海保税仓库电解铜的交易价格，约较LME现货铜 每吨高出80-95美元，上周升水为60-75美元，4月时为50-60美元。

贸易商表示，升水走高也是因为一些大型卖家预期升水将进一步攀升，寻求出售的保税铜库存因而较少。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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