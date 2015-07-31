中国新债：吉林省定向发行总额71.57亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海7月31日 - 中国吉林省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额71.5742亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券37.966亿元，专项债券33.6082亿元。各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

吉林省本次定向发行的一般债券期限包括三年、五年、七年和10年四种，利率分别为3.27%、3.63%、3.91%和3.96%。发行规模上，除三年期为3.7966亿元外，其他三个期限同为11.3898亿元。

专项债券包括五年和10年两种，发行量各为16.8041亿元，利率和较下限上浮幅度与一般债券相同。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)