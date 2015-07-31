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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 19:25 BJT

国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差回升，但仍接近逾五年低位

路透新加坡7月31日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油和航煤裂解价差周五因基本油价下跌而小幅回升，但仍接近逾五年低位。

交易商预期裂解价差将持续走弱，除非炼厂开始减产。

“高产量将难以为继，因没有足够的需求来吸纳，”一新加坡交易员表示。

交易商表示，中东更多的现货供应流进本已供应过剩的市场。

他们补充称，亚洲柴油和航煤持续供应过剩，正在快速填满油槽，并料将推动炼厂降低产能利用率。

新加坡现货交易方面，有四笔柴油交易，一笔航煤交易。

道达尔向壳牌石油(Shell)出售15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月16-20日 ，每桶较8月3-11日新加坡报价均价贴水0.60美元。

道达尔向卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月21-25日 ，每桶较8月21-27日新加坡报价均价贴水0.85美元。

壳牌石油向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月15-19日 ，每桶较8月14-20日新加坡报价均价贴水0.80美元。

兴隆向托克(Trafigura)出售25万桶桶含硫量500ppm柴油，船期为8月17-21日 ，每桶较8月17-21日新加坡报价均价贴水0.80美元。

兴隆向BP购买10万桶航煤，船期为8月15-19日，每桶较8月14-20日新 加坡报价均价贴水0.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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