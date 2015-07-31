国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，高库存仍为一大隐忧

路透新加坡7月31日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五扩大，交易商 预期8月交易月供应将相当充裕，尽管前景已较一周之前有所改善。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.43美元 ，报每吨贴水3.35美元。 不过这仍较上周五高出约6%，意味着前景转趋乐观。 这呼应新加坡陆上库存自历史高点下滑的情形，不过仍较今年至今的 平均水准高出近20%。 “各界仍认为库存处于高点，而船用重油部门并未有太大的去化。需 求仍疲弱，”一名新加坡当地交易商表示。 180-cst船用燃料油的8月/9月价差周五逆势扩大，导致粘度价差(180 -cst与380-cst间价差)随之上升。 目前尚不清楚180-cst市场相对强劲的原因。 今日新加坡市场无现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)