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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 19:15 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，高库存仍为一大隐忧

路透新加坡7月31日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五扩大，交易商
预期8月交易月供应将相当充裕，尽管前景已较一周之前有所改善。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.43美元
，报每吨贴水3.35美元。
    
    不过这仍较上周五高出约6%，意味着前景转趋乐观。
    
    这呼应新加坡陆上库存自历史高点下滑的情形，不过仍较今年至今的
平均水准高出近20%。
    
    “各界仍认为库存处于高点，而船用重油部门并未有太大的去化。需
求仍疲弱，”一名新加坡当地交易商表示。
    
    180-cst船用燃料油的8月/9月价差周五逆势扩大，导致粘度价差(180
-cst与380-cst间价差)随之上升。
    
    目前尚不清楚180-cst市场相对强劲的原因。
    
    今日新加坡市场无现货交易。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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