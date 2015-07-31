马来西亚期市：棕榈油价格由升转跌，7月跌幅为3月以来最大

路透雅加达7月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五小跌，回吐盘初升幅 ，使得本月创下3月以来最大月度跌幅，但由于马币贬值及数据显示马来 西亚本月出口减少幅度少于预期，使得今日跌势受限。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低0.19%，报 每吨2,118马币，周四时触及2,099马币，为4月30日以来最低。 棕榈油期货本周下跌约2.7%，7月则跌4.9%，为3月下跌逾6%以来最大 月度跌幅。 成交量报34,052口，低于通常的35,000口。 “有大量的不确定性，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“供需因素略为偏空，但马币今日走贬是利多因素。” 船货调查机构ITS周五表示，马来西亚7月棕榈油出口较前月减少6.4% 至154万吨。 该名交易商表示，“大多数人预期将减少约8%。”(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)