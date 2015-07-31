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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 19:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格由升转跌，7月跌幅为3月以来最大

路透雅加达7月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五小跌，回吐盘初升幅
，使得本月创下3月以来最大月度跌幅，但由于马币贬值及数据显示马来
西亚本月出口减少幅度少于预期，使得今日跌势受限。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低0.19%，报
 每吨2,118马币，周四时触及2,099马币，为4月30日以来最低。
    
    棕榈油期货本周下跌约2.7%，7月则跌4.9%，为3月下跌逾6%以来最大
月度跌幅。
    
    成交量报34,052口，低于通常的35,000口。
    
    “有大量的不确定性，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 
员表示。“供需因素略为偏空，但马币今日走贬是利多因素。”
    
    船货调查机构ITS周五表示，马来西亚7月棕榈油出口较前月减少6.4%
至154万吨。
    
    该名交易商表示，“大多数人预期将减少约8%。”(完)
        
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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