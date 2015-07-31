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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 20:11 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油裂解价差升至两周半高点

路透新加坡7月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五自一个半月高位每吨
88.88美元下跌0.2%，但卖家期待供给过剩情形缓解，对于价格小跌不以
为意。
    
    卖家预期，强劲的运费价格将阻碍部分欧洲及地中海石脑油于9月运
至亚洲。
    
    这可望有助于提振现货价格；自7月初以来，亚洲各地的成本加运费(
C&F)价格都已经滑入贴水。
    
    但交易商表示，石脑油价格疲软，将促使买家扩大放弃使用液化石油
气(LPG)。
    
    一名追踪LPG市场的交易商表示，7月韩国、台湾及日本用LPG取代石
脑油的数量约30万吨，8月可能减少逾半至14万吨。
    
    “LPG的裂解需求已在7月达到高峰，与石脑油相较，LPG对于裂解业
者今年而言并不划算。
    
    亚洲汽油裂解价差大涨7.7%，升至两周半高点每桶69.20美元，因全
球需求强劲给予东方市场支撑。
    
    新加坡现货市场有一笔汽油、两笔石脑油交易。
    
    PTT出售一批92号汽油船货给维多公司，8月26-30日装运，每桶69.20
美元。
    
    BP与买家伊藤忠签定一笔9月上半月/9月下半月的石脑油价差交易，
但BP自Petro-Diamond买进9月下半月石脑油船货，价格为每吨483美元。(
完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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