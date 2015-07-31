美国数据：第二季雇佣成本上升0.2%，创33年来最小增幅

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
第二季劳动成本减速，可能不意味着实质薪资成长放缓，因年初时劳工薪酬受到津贴的提振。过去几年劳动市场人力闲置的情形已经显着改善，预料将带动薪资面临上涨压力。
目前美国失业率为5.3%，多数美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员认为，失业率降至5.0-5.2%为充分就业。
雇佣成本指数被决策人士及经济学家视为是评估劳动市场紧俏与否的良好指标，同时也被视为是预测核心通胀的较佳指标。
占雇佣成本达70%的工资及薪水于第二季成长0.2%，第一季为成长0.7%。
民间部门的工资及薪水亦成长0.2%，第一季为增长0.7%。
在截至6月止的12个月，劳工成本上升2.0%，为去年以来的最小12个月增幅，且进一步远离经济学家认定将通胀带回美联储2%中期目标所需的3%水准。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。