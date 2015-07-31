美国数据：第二季雇佣成本上升0.2%，创33年来最小增幅

第二季劳动成本减速，可能不意味着实质薪资成长放缓，因年初时劳工薪酬受到津贴的提振。过去几年劳动市场人力闲置的情形已经显着改善，预料将带动薪资面临上涨压力。

目前美国失业率为5.3%，多数美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员认为，失业率降至5.0-5.2%为充分就业。

雇佣成本指数被决策人士及经济学家视为是评估劳动市场紧俏与否的良好指标，同时也被视为是预测核心通胀的较佳指标。

占雇佣成本达70%的工资及薪水于第二季成长0.2%，第一季为成长0.7%。

民间部门的工资及薪水亦成长0.2%，第一季为增长0.7%。