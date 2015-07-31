表格：加拿大5月GDP意外萎缩0.2%，为连续第五个月下滑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月31日 - 加拿大统计局周五表示，5月国内生产总值(GDP)意外较上月萎缩0.2%，为连续第五个月下滑，使得该国上半年落入衰退的可能性增强。
制造业、矿业、油气开采及趸售贸易下滑为主要祸首。
(变动率为百分比)
5月 4月(修正值) 4月(前值) 5月较上年同期
所有行业 -0.2 -0.1 -0.1 +0.5
商品 -0.6 -0.8 -0.8 -2.7
服务 -0.1 +0.2 +0.3 +2.0
注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估5月GDP为零增长。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。