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市场报道 | 2015年 7月 31日 星期五 20:48 BJT

表格：加拿大5月GDP意外萎缩0.2%，为连续第五个月下滑

路透7月31日 - 加拿大统计局周五表示，5月国内生产总值(GDP)意外较上月萎缩0.2%，为连续第五个月下滑，使得该国上半年落入衰退的可能性增强。

制造业、矿业、油气开采及趸售贸易下滑为主要祸首。

(变动率为百分比)

5月 4月(修正值) 4月(前值) 5月较上年同期

所有行业 -0.2 -0.1 -0.1 +0.5

商品 -0.6 -0.8 -0.8 -2.7

服务 -0.1 +0.2 +0.3 +2.0

注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估5月GDP为零增长。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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