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市场报道 | 2015年 7月 31日 星期五 21:58 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/7/31

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季           +0.4  r           +0.4  r             +1.0  r
 英国             第二季           +0.7  p           +0.4  f             +2.6  p
 德国             第一季           +0.3  f-@         +0.7  f-@           +1.1  f-u
 法国             第一季           +0.6  f           +0.6  r               --  
 意大利           第一季           +0.3  f           持平  f             +0.1  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        7月             --                --                +0.2  p
 英国                6月           持平              +0.2                持平  
 德国                7月           +0.2  P           +0.3  f             +0.2  p
 法国(HICP)          6月           -0.1  f           +0.2  f             +0.3  f
 意大利(HICP)        7月           -1.9  P           +0.2  f             +0.4  P
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              5月           持平              -0.1  r             -2.0  
 英国                6月           持平              +0.1                -1.5  
 德国                6月           -0.1              持平                -1.4  
 法国                6月           -0.2              -0.5                -1.9  
 意大利              6月           -0.2              +0.2                -2.3  
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              6月           11.1              11.1                      
 英国              3-5月            5.6               5.5                      
 德国                7月            6.4  @            6.4  @                   
 法国             第一季           10.3              10.4                      
 意大利              6月           12.7  @           12.5  @r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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