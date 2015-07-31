欧洲已公布经济指标--2015/7/31

香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.4 r +0.4 r +1.0 r 英国 第二季 +0.7 p +0.4 f +2.6 p 德国 第一季 +0.3 f-@ +0.7 f-@ +1.1 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.6 r -- 意大利 第一季 +0.3 f 持平 f +0.1 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 7月 -- -- +0.2 p 英国 6月 持平 +0.2 持平 德国 7月 +0.2 P +0.3 f +0.2 p 法国(HICP) 6月 -0.1 f +0.2 f +0.3 f 意大利(HICP) 7月 -1.9 P +0.2 f +0.4 P 生产者物价指数(PPI) 欧元区 5月 持平 -0.1 r -2.0 英国 6月 持平 +0.1 -1.5 德国 6月 -0.1 持平 -1.4 法国 6月 -0.2 -0.5 -1.9 意大利 6月 -0.2 +0.2 -2.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 6月 11.1 11.1 英国 3-5月 5.6 5.5 德国 7月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第一季 10.3 10.4 意大利 6月 12.7 @ 12.5 @r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。