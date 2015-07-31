美国股市：开盘小升，薪资成长数据支持美联储推迟升息时间看法

香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
路透7月31日 - 美国股市周五开盘小升，因薪资增幅处于历史低位，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟升息时间的看法。
道琼工业指数 上涨10.96点，或0.06%，报17,756.94点；标普500指数 涨2.98点，或0.14%，报2,111.61点；Nasdaq综合股价指数 升12.37点，或0.24%，报5,141.16点。(完)
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。