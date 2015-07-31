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市场报道 | 2015年 7月 31日 星期五 21:43 BJT

美国股市：开盘小升，薪资成长数据支持美联储推迟升息时间看法

路透7月31日 - 美国股市周五开盘小升，因薪资增幅处于历史低位，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟升息时间的看法。

道琼工业指数 上涨10.96点，或0.06%，报17,756.94点；标普500指数 涨2.98点，或0.14%，报2,111.61点；Nasdaq综合股价指数 升12.37点，或0.24%，报5,141.16点。(完)
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