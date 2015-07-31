欧元债市：意大利公债收益率月线创下逾两年来最大跌幅

路透伦敦7月31日 - 意大利公债收益率(殖利率)周五创下逾两年来最大月线跌幅，因希腊最新危机消退，且欧元区勉力避开陷入通缩。
欧元区公债收益率下跌，此前美国劳工部公布第二季雇佣成本指数上升0.2%，这是本数据自1982年第二季开始记录以来的最小增幅。 这促使投资者降低对美联储可能最早在9月升息的押注。
希腊于7月13日最后一刻与债权人达成协议、接受新一轮节约措施以换取第三轮纾困协商机会后，希腊总理齐普拉斯成功地控制国内极左势力的反弹。
左翼激进联盟党(Syriza)周四支持齐普拉斯的呼吁，将在9月召开国会紧急会议，此举可能让希腊政府有时间与金主就提议中的860亿欧元援助完成协商。
这给其他低评级公债的投资者带来宽慰，令投资者的注意力回到欧洲央行促进区内经济复苏所需要的刺激措施的规模。在低评级公债中，意大利公债市场最大，流动性最好。
虽然欧元区的一些二线国家，比如西班牙和爱尔兰的增长数据不错，但通胀乏力，促使投资者揣测到2016年底当前的购债计划结束后，欧洲央行可能将该计划延长。
欧盟统计局周五公布，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.2%，远低于欧洲央行的略低于2%的目标。
意大利10年期公债收益率 跌5个基点，报1.78%，本月下跌55个基点，公债表现为2013年4月以来最好。西班牙10年期公债收益率 跌7个基点，报1.85%，但本月跌幅较意大利的小。
意大利公债表现好于德债，10年期德债 收益率小升，至0.62%，但周五希腊公债收益率跌幅比意大利的更大，前者收益率下滑约11个基点，报12.12%。
下周预计将有300亿欧元票息支付和债券回赎，主要是来自意大利，预料将超过净供应近三倍。(完)