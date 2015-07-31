英国债市：英债价格急升，因美国雇佣成本增幅放缓令市场推迟英央行升息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月31日 - 英债价格周五急升，因美国第二季雇佣成本增幅放缓，促使投资者押注英国央行将放慢在未来几年的升息步伐。市场静待下周英央行举行政策会议。
多数分析师预计，英国央行升息不太可能早于美联储升息。
美国周五公布第二季雇佣成本创下33年来最小增幅。 该数据令对美联储将在9月升息的预期减弱。
数据带动美债和英国公债收益率下跌，且短期英镑利率期货<0#FSS:>急升，特别是2016年底及以后的合约，暗示市场预期的英国升息幅度缩小。
五年期 和10年期英债 收益率周五最新下跌约9个基点，后者触及7月8日来最低1.877%。
指标30年期英债收益率 在2.558%触底，此为6月1日来最低水准，在周五下跌7个基点。
金融市场目前预计英国央行将在大约明年5月首次升息，仅在两周前，市场预料英央行将在明年第一季升息。
周五市场调整对英国央行的升息预期，使10年期英债/德债收益率差大幅收窄，最新下跌约9个基点，报123个基点，为6月初来最大跌幅。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。