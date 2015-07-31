英国债市：英债价格急升，因美国雇佣成本增幅放缓令市场推迟英央行升息预期

路透伦敦7月31日 - 英债价格周五急升，因美国第二季雇佣成本增幅放缓，促使投资者押注英国央行将放慢在未来几年的升息步伐。市场静待下周英央行举行政策会议。

多数分析师预计，英国央行升息不太可能早于美联储升息。

美国周五公布第二季雇佣成本创下33年来最小增幅。 该数据令对美联储将在9月升息的预期减弱。

数据带动美债和英国公债收益率下跌，且短期英镑利率期货<0#FSS:>急升，特别是2016年底及以后的合约，暗示市场预期的英国升息幅度缩小。

五年期 和10年期英债 收益率周五最新下跌约9个基点，后者触及7月8日来最低1.877%。

指标30年期英债收益率 在2.558%触底，此为6月1日来最低水准，在周五下跌7个基点。

金融市场目前预计英国央行将在大约明年5月首次升息，仅在两周前，市场预料英央行将在明年第一季升息。