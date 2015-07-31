纽约期市：阿拉比卡咖啡期货缩减升幅，因巴西雷亚尔下跌

路透纽约/伦敦7月31日 - 阿拉比卡咖啡期货周五缩减涨幅，成交放量，因巴西雷亚尔下跌促使生产商卖出，而罗布斯塔咖啡期货下跌，因近月合约到期，该合约较次月合约溢价巨大。

原糖扩大跌幅，至六周低位，且迫近六年半低点，因雷亚尔贬值带来压力，而可可期货放量下跌，录得四个月来首月下跌。

交易商说，阿拉比卡咖啡期货连续第三日上升，因巴西生产商不愿意卖出，但雷亚尔兑美元下跌，带动阿拉比卡咖啡期货缩减升幅。

交投最活跃的9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨0.35美分，或0.3%，收报每磅1.2525美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.6%，收报每吨1,638美元，距离周二触及的两个月低位1,624美元不远。

7月罗布斯塔咖啡期货到期，市场密切关注该合约到期，此前近月合约/次月9月合约溢价急升至最高141美元。

在原糖期市，价格短暂上涨，受回补空头推动，但之后跌至新低，因雷亚尔走软带来压力。交易商表示，印度和泰国供应充足令市场担忧，且预计巴西甘蔗收割期天气乾燥，也为市场带来压力。

10月原糖期货 收跌0.13美分，或1.2%，报每磅11.14美分，此前跌至6月19日来最低11.12美分，迫近上月所及的约六年半低位11.10美分。

10月白糖期货 跌4.10美元，或1.2%，收报每吨349.40美元。

9月纽约可可期货 收低12美元，或0.4%，报每吨3,209美元。9月伦敦可可期货 下跌13英镑，或0.6%，收报每吨2,131英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)