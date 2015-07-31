芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结

香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
路透芝加哥7月31日 - 美国大豆期货周五下跌，结束之前连升三日的态势，交易商表示，因周末前投资者获利了结，和预计美国主要种植地区天气温和。
中国取消20万吨美国大豆订单的消息令CBOT大豆市场的利空人气加重。
豆粕也下跌，交易商称，因国内和出口需求也不断下降。
豆油下滑，但8月豆油合约 在接近周一低位时寻获技术性支撑，周一低位是近月合约自3月来最低水准。
8月大豆期货合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳9.80-3/4美元。近月大豆在本周下跌1.2%，在7月骤降7.3%。
8月豆粕合约 收低2.5美元，报每短吨354.6美元。8月豆油合约 下跌0.3美分，报29.98美分。
豆粕 录得0.1%的周度跌幅和1.2%的月度跌幅。豆油本周下跌1.7%，为连续第四周下滑，在7月急跌10.8%。
今日CBOT大豆预估成交量为142,853口，豆粕为68,029口，豆油为73,213口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。