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市场报道 | 2015年 8月 1日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结

路透芝加哥7月31日 - 美国大豆期货周五下跌，结束之前连升三日的态势，交易商表示，因周末前投资者获利了结，和预计美国主要种植地区天气温和。

中国取消20万吨美国大豆订单的消息令CBOT大豆市场的利空人气加重。

豆粕也下跌，交易商称，因国内和出口需求也不断下降。

豆油下滑，但8月豆油合约 在接近周一低位时寻获技术性支撑，周一低位是近月合约自3月来最低水准。

8月大豆期货合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳9.80-3/4美元。近月大豆在本周下跌1.2%，在7月骤降7.3%。

8月豆粕合约 收低2.5美元，报每短吨354.6美元。8月豆油合约 下跌0.3美分，报29.98美分。

豆粕 录得0.1%的周度跌幅和1.2%的月度跌幅。豆油本周下跌1.7%，为连续第四周下滑，在7月急跌10.8%。

今日CBOT大豆预估成交量为142,853口，豆粕为68,029口，豆油为73,213口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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