芝加哥期市：CBOT玉米期货受月末卖盘拖累收低，在7月大跌9.5%

路透芝加哥7月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商表示，因美国天气整体良好有利作物生长，在7月最后一个交易日引发少量卖盘。

玉米期货价格在7月挫跌9.5%，为去年9月来最大月度跌幅，当月下跌12%。自7月稍早触及一年高位后玉米期价已连跌三周。

近月9月玉米期货 本日走势反复，尽管全球供应仍然充裕，但一轮出口商买入支撑玉米价格。

美国农业部表示，出口商出售10.8204万吨美国玉米往墨西哥，其中7.2136万吨在9月1日开始的2015/16销售年度交割，余下的在2016/17销售年度交割。

美国周四公布的最新一周玉米出口销售数据强于预期，上周2015/16销售年度付运的玉米的销售规模是今年迄今最大。

9月玉米合约 跌2-1/4美分或1.84%，报3.71美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为284,983口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)