《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月31日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.34 -1.62 -2.03 2584999
京东 33.03 -0.34 -1.02 6954335
新浪 40.61 -0.01 -0.02 692232
搜狐 48.13 +1.18 +2.51 850666
网易 138.63 -2.40 -1.70 740936
百度 172.66 -1.81 -1.04 4180801
台湾
台湾积体电路 22.11 -0.59 -2.60 3639020
联电 1.80 -0.01 -0.55 246123
日月光 5.60 +0.12 +2.19 754347
硅品精密 5.66 -0.04 -0.70 2416227
和信超媒体 0.69 +0.00 +0.00 44445
友达 3.33 -0.17 -4.86 1180948
中华电信 31.05 +0.11 +0.36 32687
台湾国际航电 41.91 -0.28 -0.66 1319492
香港
中国移动 65.00 +0.96 +1.50 218890
中国联通 14.09 +0.18 +1.29 177769
中国电信 55.68 -0.18 -0.32 6326
中芯国际 4.45 -0.03 -0.67 6877
电讯盈科 5.89 +0.10 +1.73 892
(完)
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这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22