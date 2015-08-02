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亚洲 | 2015年 8月 2日 星期日 09:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.34 -1.62 -2.03 2584999

京东 33.03 -0.34 -1.02 6954335

新浪 40.61 -0.01 -0.02 692232

搜狐 48.13 +1.18 +2.51 850666

网易 138.63 -2.40 -1.70 740936

百度 172.66 -1.81 -1.04 4180801

台湾

台湾积体电路 22.11 -0.59 -2.60 3639020

联电 1.80 -0.01 -0.55 246123

日月光 5.60 +0.12 +2.19 754347

硅品精密 5.66 -0.04 -0.70 2416227

和信超媒体 0.69 +0.00 +0.00 44445

友达 3.33 -0.17 -4.86 1180948

中华电信 31.05 +0.11 +0.36 32687

台湾国际航电 41.91 -0.28 -0.66 1319492

香港

中国移动 65.00 +0.96 +1.50 218890

中国联通 14.09 +0.18 +1.29 177769

中国电信 55.68 -0.18 -0.32 6326

中芯国际 4.45 -0.03 -0.67 6877

电讯盈科 5.89 +0.10 +1.73 892

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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