《全球主要央行会议预告》--2015年8月-12月

路透8月1日 - 以下为全球主要央行在2015年8月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
==========================================================
欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月17日)。
10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。
==========================================================
英国央行
8月5日－货币政策会议(至8月6日)。
9月9日－货币政策会议(至9月10日)。
10月7日－货币政策会议(至10月8日)。
11月4日－货币政策会议(至11月5日)。
12月9日－货币政策会议(至12月10日)。
==========================================================
日本央行
8月 6日－日本央行货币政策会议(至8月7日)。
9月14日－日本央行货币政策会议(至9月15日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月30日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月17日－日本央行货币政策会议(至12月18日)。
==========================================================
加拿大央行
9月 9日－公布指标利率决定。
10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 2日－公布指标利率决定。
==========================================================
瑞士央行
9月17日 - 货币政策评估
12月10日 - 货币政策评估
==========================================================
澳洲央行
8月4日－召开利率会议。
9月1日－召开利率会议。
10月6日－召开利率会议。
11月3日－召开利率会议。
12月1日－召开利率会议。
==========================================================
新西兰央行
9月10日－公布货币政策声明和指标利率。
10月29日－公布指标利率。
12月10日－公布货币政策声明和指标利率。
==========================================================
挪威央行
9月24日－货币政策会议。
12月17日－货币政策会议。
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前几天公布。
==========================================================
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)