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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 09:52 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年7月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(163,656口)

55,698 80,152 16,387 77,675 46,041 149,760 142,580 13,896 21,076

较7月21日变动(未平仓合约：减少2,186口) 　 　 -1,221 1,066 -2,506 1,764 -3,640 -1,963 -5,080 -223 2,894

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.0 49.0 10.0 47.5 28.1 91.5 87.1 8.5 12.9

各类交易商数量(总计为270家)

73 118 62 52 40 160 202 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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