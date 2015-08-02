CFTC报告：COMEX期铜7月28日持仓报告(表)

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透7月31日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年7月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(163,656口)
55,698 80,152 16,387 77,675 46,041 149,760 142,580 13,896 21,076
较7月21日变动(未平仓合约：减少2,186口) -1,221 1,066 -2,506 1,764 -3,640 -1,963 -5,080 -223 2,894
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.0 49.0 10.0 47.5 28.1 91.5 87.1 8.5 12.9
各类交易商数量(总计为270家)
73 118 62 52 40 160 202 (完)
(编译 张涛；审校 于春红)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22