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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 09:53 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,282口)

182,977 158,512 44,365 176,720 191,986 404,062 394,863 34,220 43,419

较7月21日变动(未平仓合约：减少21,478口)

-4,743 -929 -2,578 -12,956 -19,274 -20,277 -22,781 -1,201 1,303

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.7 36.2 10.1 40.3 43.8 92.2 90.1 7.8 9.9

各类交易商数量(总计为322家)

　 127 121 85 55 55 223 226 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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